Sırtından Alınan Doku, Ayağına Nakledildi

Denizli
'de trafik kazasında yaralanan ve topuğunda deri ve doku kaybı oluşan işitme engelli hentbolcuya Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Hastanesi'nde kürek kemiği yanındaki bölgeden alınan cilt dokusu nakledildi.
PAÜ Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü'nde profesyonel hentbolcu olan bir çocuk babası 32 yaşındaki işitme engelli Süleyman Önür, 21 Şubat'ta kullandığı motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaralandı.
PAÜ Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Önür'ün sağ topuk bölgesinde topuk kemiğine kadar deri ve deri altı dokuda büyük hasar meydana geldiği belirlendi. Plastik
Cerrahi bölümü tarafından yapılan ameliyatlarla Önür'ün yara bölgesindeki tüm ölü dokular temizlendi ve yeni topuk dokusunun oluşması için sırtından cilt dokusu alındı.
Operasyonu yapan PAÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Hakan Özcan
, operasyonla sol kürek kemiği yan kısmından damarları ile birlikte alınan cilt dokusunun topuk bölgesine aktarıldığını belirterek, "Önür'ün yapılan ameliyat ile topuk dokusu yeniden oluşturuldu. Mikro cerrahi olarak damarların dikilmesi ile dokunun beslenmesi sağlandı. Hastanın bu işlem ile sağ topuğunda sol topuğuna göre yükseklik farkı olmayacak. Hasta, fizik tedavi sonrası sahalara dönebilecek." dedi.
İşitme engelli hentbolcunun ameliyat sonrası ayağa kalktığı için çok mutlu olduğunu belirttiği kaydedildi.