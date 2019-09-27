Son Dakika Haberleri: Sırtından bıçaklayıp, silahla vurdular
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Sırtından bıçaklayıp, silahla vurdular

56 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde, evinin girişinde bıçaklanan ve silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Sırtından bıçaklayıp, silahla vurdular, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde, evinin girişinde bıçaklanan ve silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Şaşmaz'ın (43) sabaha karşı müstakil evinin önünde yattığını görenler durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede, 43 yaşındaki Şaşmaz'ın sırtından bıçakla yaralandığı ve silahla vurularak öldürüldüğünü saptadı.


Ceset, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Altıntaş, İzmir, Urla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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