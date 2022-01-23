Sırtından vurularak öldürülmüştü, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kocaeli'de 35 yaşındaki şahsın silahla sırtından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Tufan Korkmaz bir arkadaşının evine misafirliğe gitti. Burada Korkmaz ile evde bulunan bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Tufan Korkmaz, silah ile sırtından vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Korkmaz, sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tufan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan E.K. ve D.H.A. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ