Sırtından vuruldu, satış yapmaya devam etti - Son Dakika

Sırtından vuruldu, satış yapmaya devam etti

İZMİT'te, pazarda kuruyemiş satışı yapan Saffet Cengiz (60), nereden atıldığı belli olmayan yorgun mermi ile vuruldu. Sırtından hafif yaralanan Cengiz, ambulansta yapılan pansumanın ardından tezgahında satış yapmaya devam etti.

Olay, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde meydana geldi. Kuruyemiş satışı yapan Saffet Cengiz, tezgahında oturduğu sırada sırtında bir yanma ve acı hissetti. Yanındaki oğlunun sırtının kanadığını söylemesi üzerine kıyafetini çıkaran Cengiz, sırtından yaralandığını fark etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine pazar yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk kontrolünde tezgahın tentesini delerek Saffet Cengiz'e çarpan merminin, talihsiz adamın sırtını sıyırdığı tespit edildi. Ambulansta sırtına pansuman yapılan Cengiz, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek tezgahına dönüp satış yapmaya devam etti.

50 METRE İLERİDEKİ MİNİBÜSE 2 MERMİ DAHA İSABET ETTİ

Sırtından yaralanan Saffet Cengiz'in kuruyemiş tezgahının yaklaşık 50 metre ilerisinde bulunan Erol Çavuş'a (57) ait minibüse de 2 adet yorgun mermi düştüğü tespit edildi. Minibüs üzerinde polis ekipleri tarafından olay yeri inceleme çalışması yapıldı. Polis ekipleri mermilerin ateşlendiği yeri tespit etmek için çalışma başlattı.