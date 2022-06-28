Sırtından vurulmuş halde bahçeye gömülü olarak bulundu! Cinayetin şüphelisi çocuk çıktı - Son Dakika
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Sırtından vurulmuş halde bahçeye gömülü olarak bulundu! Cinayetin şüphelisi çocuk çıktı

28.06.2022 11:25
Sırtından vurulmuş halde bahçeye gömülü olarak bulundu! Cinayetin şüphelisi çocuk çıktı

Bingöl'de kendisine ait bahçede sırtından silahla vurulmuş ve toprağa gömülü halde bulunan Teyfik Kaynar'ın cinayetinde şüpheli olan M.A. isimli erkek çocuğu, gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde cinayeti kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle işlediğini itiraf etti.

Genç ilçesine bağlı Pınaraltı köyünde 26 Haziran'da, Teyfik Kaynar'ın ailesi, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Kaynar'ın gidebileceği yerleri kadavra köpeği ile aramaya başladı. Aramada Kaynar'a ait bahçede kadavra köpeğinin tepki vermesiyle kazı çalışması yapıldı.

SIRTINDAN VURULUP GÖMÜLMÜŞ

Bir süre sonra Kaynar'ın cesedine ulaşıldı. İlk incelemede Kaynar'ın sırtından silahla vurulduğu tespit edildi. Kaynar'ın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna götürüldü. Ekipler de ifadelerini almak üzere, aralarında aile üyelerinin de olduğu bazı kişileri karakola götürdü.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Yapılan sorgularda, kaybolduğu gün Teyfik Kaynar'ın yanında daha önce Diyarbakır'dan köye geldiği belirtilen M.A'nın görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan M.A., çapraz sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti. M.A. ifadesinde, kendisine sürekli hakaret ettiği gerekçesiyle evden aldığı tüfek ile Kaynar'ı sırtından birkaç defa ateş ederek öldürdüğünü söyledi.

KULLANDIĞI SİLAHI EKİPLERE TESLİM ETTİ

Kullandığı silahı da güvenlik güçlerine teslim eden M.A., cinayetin ardından ablasının evinde duş aldığını, üzerini değiştirdiğini, ardından da evden ayrıldığını belirtti. M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan Teyfik Kaynar'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Bingöl, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırtından vurulmuş halde bahçeye gömülü olarak bulundu! Cinayetin şüphelisi çocuk çıktı - Son Dakika

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