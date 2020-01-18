Sırtınızı ona dayayın - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sırtınızı ona dayayın - Son Dakika Magazin

Sırtınızı ona dayayın

6 saat önce

Hırkanın moda sahnelerine dönüşünde Bella Hadid, Katie Holmes, Kaia Gerber gibi stil ikonlarının, hatta Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın etkisi büyük.

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Hırkanın moda sahnelerine dönüşünde Bella Hadid, Katie Holmes, Kaia Gerber gibi stil ikonlarının, hatta Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın etkisi büyük. Ünlü isimlerin ve Altuzarra, Chanel gibi markaların da etkisiyle, bu yıl alışıldık formlarda olanları bile farklı kullanımlarıyla sıradanlıktan kurtarıyor. Buyrun, bu sezon hırkayla daha stil sahibi görünmek için üç tüyo: Bir düğme ilikleyin


Hırkanızı ince askılı elbise ya da bluzların tamamlayıcısı olarak, yalnızca bir düğme ilikleyerek kullanmayı deneyin. Böylece hem içinizdeki parçanın dekoltesini açıkta bırakacak hem de farklı bir yorum katmış olacaksınız. Hırkanız biraz daha bol kesimliyse içinizdeki parçayı dar tutmanızda fayda var.


'Crop' modelleri deneyin


'Crop' yani kısa hırkaları, yüksek bel jean ya da eteklerle kullanabilirsiniz. Burada stil sahibi görünmenin yolu, tüm düğmeleri ilikleyerek hırkaya gömlek havası vermekten geçiyor. Gösterişli parçalarla tamamlayın


Eğer 'oversize' (büyük beden) ve gerçekten büyükannenizinmiş gibi duran bir model tercih ediyorsanız, deri ya da parlak pantolon ve eteklerle tamamlayarak görünümünüze modern bir dokunuş katabilirsiniz.

Kate Middleton, Katie Holmes, Bella Hadid, Chanel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36 
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