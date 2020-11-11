Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak - Son Dakika

Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak

11.11.2020 11:07
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak, System.String[]

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde bulunan 400 metre uzunluğundaki Sırtlanini Mağarası'nı turizme kazandırmak için çalışmalar başladı.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde bulunan 400 metre uzunluğundaki Sırtlanini Mağarası'nı turizme kazandırmak için çalışmalar başladı. Geçmişi tam olarak bilinmeyen doğa harikası mağaraya yerli ve yabancı turistlerin gelmesinin sağlanacağı bildirildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'ne 16 kilometre mesafede bulunan Sırtlanini Mağarası görenleri hayran bırakıyor. Çamarası Mahallesi yakınlarında dağlık bir alanda olan Sırtlanini Mağarası'nın turizme kazandırılması için yetkililer harekete geçti. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, Karacasu Kültür ve Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Erikoğlu ve Çamarası Mahalle Muhtarı Yusuf Sevim mağarada incelemeler yaptı. Engebeli yollardan yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra varılan mağaraya 3 metre sürünerek girilebiliyor. Toprağın üstündeki ağaçların köklerinin mağara içindeki görüntüleri ve damlayan suların kayalar üzerindeki oluşturduğu harika görüntüleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Mağarada çok sayıda yarasanın da olması içeriye girenlerde bir anlık tedirginliğe neden oluyor. Tarihi tam olarak bilinmeyen Sırtlanini Mağarası'nın turizme kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılacağı bildirildi.'KONVANSİYONEL TURİZME ALTERNATİF OLARAK DÜŞÜNÜLEBİLECEK'Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Sırtlanini Mağarası konvansiyonel turizme alternatif olarak düşünülebilecek bir yerdir. Doğa sporları ve kültürün evrimleştiği noktada alternatif turizmin değer kazandığını görüyoruz. Bu açıdan görmekten ve keşfetmekten mutlu olduğumuz bir lokasyondayız. Bugüne kadar burada yerel halk, belediye başkanlarımız ve Karacasu Kültür ve Turizm Tanıtım Derneği Başkanı bu kıymetli mağaranın korunmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Karşılaştığımız manzaradan çok mutlu olduk. Giriş kısmı itibariyle küçük fakat içeriye girdikten sonra bambaşka bir nevi 'Alis Harikalar Diyarında'daki hikayeyi anımsatan bambaşka bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Çok büyük ve geniş odaları var. Mağaracılık turizmi ile ilgilenen vatandaşlar ve turistler için muazzam bir destinasyon olacağını düşünüyorum dedi.'PROFESYONEL DAĞCILAR GELİYOR'Karacasu Kültür ve Turizm Tanıtım Dernek Başkanı Bülent Eriklioğlu, Gelen ekiplerimizin ilçedeki mağarada keşiflerini sağlayabilmesi için rehberlik yapıyoruz ekip arkadaşlarımla beraber. Buraya gelenlerin genellikle profesyonel mağaracılar olmasına özen gösteriyoruz. Burada mağdur kalmamaları için gerekli desteği sağlıyoruz. Burası Türkiye'deki sayılı mağaralardan birisi olduğu yaptığımız araştırmalardan biliyoruz diye konuştu.'TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ise, Karacasu, yaylalarıyla, doğasıyla ve gördüğünüz gibi bu Sırtlanini Mağarası'yla oldukça gündemdedir. Sırtlanini Mağarası'nı nasıl turizme kazandırırız açısından bir fikir birliğinde bir çalışma içine gireceğiz. Amacımız Sırtlanini Mağarası'nı turizme kazandırmak olacaktır dedi.'GERÇEK TARİHİ BİLİNMİYOR'

Çamarası Mahalle Muhtarı Yusuf Sevim, Sırtlanini Mağarası tarihçesi çok eski olan yaşlılarımızın tabirinde gerçek tarihi bilinmeyen bir mağaradır. Burada daha önceleri çobanların koyunlarını alarak bu mağarada tükettiklerini fark eden çobanlar sırtlanların dışarıya çıkmaması için mağaranın ağzını kapatıyorlar. Burada çalışmalar yapan MTA'nın adamları ve köyümüzün yaşlılarının gayretleriyle tekrar mağaranın ağzı açılıyor. Mağaraya zaman zaman gruplar gelerek ziyaret ediyorlar. Ama yol sıkıntısı olması ve içeride de çok rahatlıkla gezilemediği için sık ziyaret edilmiyor. 400 metre uzunluğu var. Genişliği ise 16 metreye kadar olan yerler var. Mağara labirent şeklindedir. Mağaranın oluşumunda sarkıt ve dikit damlacıkların buluşmasının 1 milyon yıl aldığını burayı incelemeye gelen profesörler söyledi. Mağarada kaybolma riski yok. Ama gezerken mutlaka yanında bilen birileri olması lazım dedi.


Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak
Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak

Karacasu, Turizmi, Turizm, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sırtlanini Mağarası turizme kazandırılacak - Son Dakika


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