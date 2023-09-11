Sırtlanlar Aslanı Kurtardı

Güney Afrika'nın Sabi Sands Doğa Rezervi'nde safari yapan Maddie Lowe ve annesi Margot Lowe, 16 Ağustos'ta bir sırtlan sürüsünün bir leş üzerinde yemek yediğini gördüler. 28 yaşındaki Maddie, olağanüstü manzarayı videoya çekmeye karar verdi.

Videoyu çektiği sırada bir aslansıçrayan sırtlanın başını ısırarak sırtlanın kaçmasını engellemeye çalışırken görüldü ve yardım için "çığlık" atmaya başladı. Maddie, aslanın kurbanını öldürmeye hazır gibi göründüğünü gözlerinin önünde dehşet içinde izlerken defalarca "lanet" dedi.

Ancak diğer sırtlanlar, aslanı sırtında ve özellikle hassa yerlerinden pençesindeki sırtlanı bırakana kadar ısırdı. Aslan aldığı ısırık darbelerinden sonra pençesindeki sırtlanı bırakarak kaçtı.

Maddie ve annesi, yaşadıkları "travmatik" olayın ardından gözyaşlarına boğuldu.

, Avustralya'nın Kuzey Sahili'nden gıda ihracat işçisi olduğunu söyleyen Maddie, şunları söyledi:

"Böyle dehşet verici bir olaya canlı olarak şahit olmak çok farklı bir şey. Ben annem ve olaya şahitlik herkes göyaşlarına boğuldu.

Arathusa Safari Lodge adına bir sözcü şunları söyledi:

"Bu inanılmaz klibin alacağı tepkiyi asla tahmin edemezdik. Böyle bir anı yakalayabilme, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru rehberin şirketiyle mümkün olur.

Arathusa'nın bulunduğu Sabi Sand özel rezervdeki hayvanların insanları için tehdit edilmeyecek bir şekilde büyütüldüğünü, bu nedenle turistlerin hayvanları çok yakından görme şansları olduğunu söyledi.

Aslanlar ve sırtlanlar, aynı yiyeceği arzulayan 'sonsuz düşmanlar' olarak bilinirler. Bu tür sahneler, Afrika ormanında her gün oynar - sadece nadiren bu kadar net ve bu kadar yakından kaydedilirler."