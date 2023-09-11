Sırtlanlar Aslanı Kurtardı - Son Dakika

Sırtlanlar Aslanı Kurtardı

Sırtlanlar Aslanı Kurtardı
Son Güncelleme: 11.09.2023 17:52

Güney Afrika'nın Sabi Sands Doğa Rezervi'nde safari yapan Maddie Lowe ve annesi Margot Lowe, bir sırtlan sürüsünün bir leş üzerinde yemek yediğini gördüler. Maddie, olağanüstü manzarayı videoya çektiği sırada bir aslanın sırtlanı öldürmeye çalışırken sırtlanın kaçmasını engellemeye çalıştığını gördü. Ancak diğer sırtlanlar, aslanı ısırdı ve sırtlanı kurtardı. Maddie ve annesi yaşadıkları olayın ardından gözyaşlarına boğuldu. Arathusa Safari Lodge adına bir sözcü, bu olayın inanılmaz olduğunu ve turistlerin Sabi Sand özel rezervde hayvanları yakından görebildiğini söyledi.

Güney Afrika'nın Sabi Sands Doğa Rezervi'nde safari yapan Maddie Lowe ve annesi Margot Lowe, 16 Ağustos'ta bir sırtlan sürüsünün bir leş üzerinde yemek yediğini gördüler. 28 yaşındaki Maddie, olağanüstü manzarayı videoya çekmeye karar verdi.

Sırtlanlar arkadaşlarını pençelerinin arasına alarak öldürmeye çalışan aslana toplu saldırarak sırtlanı kurtardı

Videoyu çektiği sırada bir aslansıçrayan sırtlanın başını ısırarak sırtlanın kaçmasını engellemeye çalışırken görüldü ve yardım için "çığlık" atmaya başladı. Maddie, aslanın kurbanını öldürmeye hazır gibi göründüğünü gözlerinin önünde dehşet içinde izlerken defalarca "lanet" dedi.

Ancak diğer sırtlanlar, aslanı sırtında ve özellikle hassa yerlerinden pençesindeki sırtlanı bırakana kadar ısırdı. Aslan aldığı ısırık darbelerinden sonra pençesindeki sırtlanı bırakarak kaçtı.

Maddie ve annesi, yaşadıkları "travmatik" olayın ardından gözyaşlarına boğuldu.

, Avustralya'nın Kuzey Sahili'nden gıda ihracat işçisi olduğunu söyleyen Maddie, şunları söyledi:

"Böyle dehşet verici bir olaya canlı olarak şahit olmak çok farklı bir şey. Ben annem ve olaya şahitlik herkes göyaşlarına boğuldu.

Sırtlanlar arkadaşlarını pençelerinin arasına alarak öldürmeye çalışan aslana toplu saldırarak sırtlanı kurtardı

Arathusa Safari Lodge adına bir sözcü şunları söyledi:

"Bu inanılmaz klibin alacağı tepkiyi asla tahmin edemezdik. Böyle bir anı yakalayabilme, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru rehberin şirketiyle mümkün olur.

Arathusa'nın bulunduğu Sabi Sand özel rezervdeki hayvanların insanları için tehdit edilmeyecek bir şekilde büyütüldüğünü, bu nedenle turistlerin hayvanları çok yakından görme şansları olduğunu söyledi.

Aslanlar ve sırtlanlar, aynı yiyeceği arzulayan 'sonsuz düşmanlar' olarak bilinirler. Bu tür sahneler, Afrika ormanında her gün oynar - sadece nadiren bu kadar net ve bu kadar yakından kaydedilirler."

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam Sırtlanlar Aslanı Kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırtlanlar Aslanı Kurtardı - Son Dakika
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