Sırtlanlar fotokapana yakalandı - Son Dakika

- Sırtlanlar fotokapana yakalandı

Nesli tükenmek üzere olan sırtlanlar doğal yaşam alanlarında görüntülendi

ŞANLIURFA - Nesli tükenme tehlikesi yaşadığı için koruma altına alınan Çizgili Anadolu Sırtlanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapana yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan Çizgili Anadolu Sırtlanlarını doğal yaşam alanlarında görüntüledi. Fotokapan kuran ekipler, Çizgili Anadolu Sırtlanlarını görüntüledi. Kayalık alanda gezen ve birbirleriyle oynayan 3 sırtlanın, meraklı bir şekilde fotokapana yaklaşarak ne olduğunu anlamaya çalıştıkları gözlendi.