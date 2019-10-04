Sırtlarında 4 kilometre taşıdıkları defneler, abd'ye ihraç ediliyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesindeki kayalık alanda yetişen defne bitkisi köylülerin hasadına açıldı. Ormanlık alanlardan defneleri toplayan köylüler, bitkileri yaklaşık 3 kilometre boyunca sırtında taşıyor. Kozmetik ve gıda gibi birçok alanda kullanılan defne bitkisi Amerika, Çin, Fransa gibi çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Andırın ilçesinde ormanlık alandaki defneleri köylülerin hasadına açtı. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Tırıl Dağı'nın eteklerinde yetişen defneler, köylüler tarafından hasat ediliyor. Defnelerin kayalıkların arasında olması nedeniyle köylüler 30-35 kilo ağırlığında defne balyalarını sırtlarında kayalıkların arasında 2-3 kilometre taşıyarak alıcının bulunduğu alana getiriyor.'4 KİLOMETRE YÜRÜDÜĞÜMÜZ OLUYOR'Tek geçim kaynaklarının defne olduğunu ve 15 yıldır defne topladığını belirten Mustafa Çatalbaş, defnelerin kayalıkların arasında olmasının kendilerini çok zorladığını söyledi. Yol olmadığı için de en az 2 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını belirten Çatalbaş, "Defne toplarken çektiğimiz en büyük sıkıntı yol. Devletimizde böyle bir imkan var ama şu an bizim için böyle bir imkan yok. 2 kilometre, 3 kilometre, yeri gelirse 4 kilometreye kadar yürüyoruz. Geçim kaynağımız bu. Sırtımızda en fazla 30-35 kiloluk defne taşıyabiliyoruz. Sabah 6'da kalkıyoruz. Akşam 7'ye, 8'e kadar gücümüzün yettiği kadar defne topluyoruz. Yol olsa bunun 2-3 katını toplarız ve bizim için de daha rahat olur. Tek çare yol" diye konuştu.'YOL OLURSA YEVMİYEMİZİ 200 LİRAYA ÇIKARIRIZ'Ali İspir de bölgede çok kaliteli defne olduğunu ancak yol olmadı için birçoğunu toplayamadıklarını söyledi. İspir, "En az 3 kilometrelik bir yol ihtiyacımız var kayalık taraftan. O zaman hem yevmiyemiz artar hem de çok güzel defneleri de getiririz. Çok güzel defneler kayalıkların içinde kalıyor ve getiremiyoruz. Getirme şartları zor. Yol yapılırsa eğer yevmiyemizi 200 liraya kadar çıkarırız."2 BİN TON DEFNE ÇIKARKöylüler, topladıkları defneleri ise Denizli'deki bir firmaya satıyor. Firma yetkilisi Yalçın Gözlükaya, Andırın'da defnelerin çok kaliteli olduğunu ancak yol olmadığı için çoğunun toplanamadığını belirtti ve şunları söyledi: "En kaliteli defne yaprakları bulunduğumuz bölgede olduğu için Andırın'ı tercih ettik. Bir de yollar Kahramanmaraş orman Bölge Müdürlüğü tarafından açılırsa daha da iyi olacak çünkü daha iyi defneler var burada. Andırın bölgesi, kaliteli yaprağın yetiştiği bölge. Köylülerden tonunu 600 liradan alıyoruz. Köylüler kesip buraya getiriyorlar, bizler de burada tartıp alıyoruz. Şu ana kadar 15'er tonluk 2 tane TIR gönderdik. Burada şu anda en az 300-500 ton daha mal var ama bölge müdürümüz bu yolları açarsa ileride çok kaliteli dallarımız var. Andırın bölge müdürümüzün yolları açması gerekiyor. Yollar açılırsa daha çoğalacak. Bin, 2 bin ton mal var Andırın bölgesinde ama zaten bildiğim kadarıyla da şu anda ilgileniyor bununla."DEFNELER İHRAÇ EDİLİYORDefnelerin tesislerde çeşitli işlemlere tabi tutulacağını kaydeden Yalçın Gözlükaya, "Burada defneleri biz TIR'lara yükledikten sonra daha Andırın ama Denizli, İzmir bölgemizdeki işletmemiz gönderiyoruz. Fırınlarda kurutulduktan sonra çeşitli işlemlere tabi tutulup kalite olarak ayrım yapılır. Ayrımdan sonra Çin, Afrika, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, bu bölgelere talebe göre mal gönderilir. Defne, kozmetikten tutun, yemeklerde, balıklarda, konservede, parfümeride kullanılan bir madde. Ayıca defne yaprağının ürünün raf ömrünü de uzatan bir özelliği var" diye konuştu.

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