Sırtta Sivilce Neden Çıkar Nasıl Giderilir?
53 dakika önce
Sırtta sivilcelerin oluşum sebebini anlattım. Nelerden sakınmanız gerektiğini. Nasıl bir bakımla kurtulabileceğinizi. Spor sonrası sürülecek kozmetikler ve sivilce izlerini gidermek için nasıl bir bakım yapmanız gerektiğini anlattım.
Sırtta sivilcelerin oluşum sebebini anlattım. Nelerden sakınmanız gerektiğini. Nasıl bir bakımla kurtulabileceğinizi. Spor sonrası sürülecek kozmetikler ve sivilce izlerini gidermek için nasıl bir bakım yapmanız gerektiğini anlattım.
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NeoStrata Lotion Plus AHA 15, Aknicare CB-Chest&Back, SYNCHROLINE Akne Karşıtı Bakım Losyonu, Dermoksin Keratolytic Shampoo & Body Wash 200 ML – Vücut ve Saç Şampuanı, Nature Cade+ Duş Jeli, Salicade Duş Jeli, Zigavus Medicade Medikal Duş Jeli, Prozinc Salicade Duş Jeli, Farmasi Çay
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:11 Kaynak: Youtube
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