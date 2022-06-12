Sırtüstü Yatan "Akrobat", Terracotta Savaşçıları'na Ev Sahipliği Yapan Müzede Sergilenmeye Başlandı - Son Dakika
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Sırtüstü Yatan "Akrobat", Terracotta Savaşçıları'na Ev Sahipliği Yapan Müzede Sergilenmeye Başlandı

12.06.2022 12:37
Sırtüstü Yatan "Akrobat", Terracotta Savaşçıları'na Ev Sahipliği Yapan Müzede Sergilenmeye Başlandı

Xİ'AN, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da daha önce toprak altından çıkarılan, ayakta duran veya oturan Terracotta Savaşçıları'nın aksine yatar pozisyonunda tasvir edilen bir figür Cumartesi günü ilk kez sergilenmeye başlandı.

Xİ'AN, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da daha önce toprak altından çıkarılan, ayakta duran veya oturan Terracotta Savaşçıları'nın aksine yatar pozisyonunda tasvir edilen bir figür Cumartesi günü ilk kez sergilenmeye başlandı. Cumartesi gününe denk gelen 2022 Çin Kültürel ve Doğal Miras Günü'nde, eyaletin İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi'nde düzenlediği törende yapılan açıklamaya göre, tarihi esere geçici olarak "sırtüstü yatan figür" adı verildi.

Arkeologlar figürü müzenin Akrobatlar Çukuru'nda yani 9901 Numaralı Çukur'da bulmuşlardı. Müze yöneticileri, diğer gömülü çukurlarda bulunan Terracotta Savaşçıları'ndan ve devlet memurlarından farklı olarak 9901 Numaralı Çukur'da bulunan figürlerin imparatorluk sarayında performans sergileyen akrobatları tasvir ediyor olabileceğini tahmin ediyor. 1974'te bulunan Terracotta Savaşçıları, Çin'i ilk defa birleştiren Qin Hanedanından (M.Ö. 221-207) İmparator Qinshihuang tarafından yaptırılmıştı. Onlarca kırık parça ve dağılmış uzuv, dokuz aylık bir restorasyon projesinin ardından figürün üzerine geri konuldu. Onarılan figür, 154 cm uzunluğunda ve 101 kg ağırlığında. Restoratörlere göre, figürün karnında parmak izleri, kollarında cila izleri bulunuyor ve bunlar, daha sonraki arkeolojik araştırmalar için el sanatlarına dair ipuçları veriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırtüstü Yatan 'Akrobat', Terracotta Savaşçıları'na Ev Sahipliği Yapan Müzede Sergilenmeye Başlandı - Son Dakika

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