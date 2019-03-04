Şirvan'a 16 Derslik Lise Yapılıyor
25 dakika önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 derslikli imam hatip lisesi inşa ediliyor.
Siirt
'in Şirvan
ilçesinde 16 derslikli imam hatip lisesi inşa ediliyor.
İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, yapımı devam eden okulun 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında açılacağını söyledi.
8 milyon lira kaynak ile 16 dersliğin faaliyete girmesiyle fiziki anlamda önemli bir ihtiyacın giderileceğini aktaran Güneş, "Devletimiz il merkezinde olduğu gibi ilçelerimizde de eğitim yatırımlarını sürdürüyor. Şirvan ilçemizdeki yatılı bölge okulunun bulunduğu alana yapılan imam hatip lisesinin hizmete girmesiyle ilçenin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:03 Kaynak: AA
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