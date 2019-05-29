Son Dakika Haberleri: Şirvan'da 600 arılı kovan dağıtıldı
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Şirvan'da 600 arılı kovan dağıtıldı

1 saat önce

Siirt Valiliğinin öncülüğünde Şirvan Kaymakamlığınca Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında 50 arıcıya 600 arı kovanı dağıtıldı.

Şirvan'da 600 arılı kovan dağıtıldı, System.String[]
Siirt Valiliğinin öncülüğünde Şirvan Kaymakamlığınca Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında 50 arıcıya 600 arı kovanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ortak yürüttüğü "Şirvan'da baba mesleği arıcılık şahlanıyor" projesi kapsamında tören düzenlendi.

Proje ile bölgede arılı kovan sayısının arttırılması, işletmelerin kapasitelerinin yükseltilmesi ve üreticilere doğruda katkı sağlanması hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Arıcılığın ekonomik ve katma değerinin yüksek olması, kırsalda yaşayan nüfusun gelir düzeyinin az olması, yatırım yapma güçlerinin düşük olması ve potansiyeli olan bir faaliyet olması gibi sebeplerden dolayı alternatif çözümler içerisinde arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi hayata geçirilmiştir. Baba mesleği olan arıcılığın genç nesillere aktarılması ve iş arayışı içinde bulunan birçok vatandaşın kırsalda tutunma aracı olarak kullanacağı bir adım olacaktır."
Törenin ardından arıcılara arı kovanları dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:34 Kaynak: AA
Siirt, Şirvan, Güncel
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