Şirvan'da arı yetiştiriciliği eğitimi verildi - Son Dakika

Şirvan ilçesinde arı yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Şirvan Tarım ve Orman Müdürlüğünce, İŞKUR ve Şirvan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursa katılan 22 kursiyere teorik eğitim verildi.

Şirvan Tarım ve Orman Müdürü Furkan Özüak, kursiyerlerin arazi koşullarında üretim ve koloni bakımı eğitimi aldığını söyledi.

Gençlerin arıcılığa ilgi duymalarını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Özüak, şunları kaydetti:

"Şirvan bitki florası, polen ve nektar potansiyeline sahip bir ilçedir. Arı ürünlerinden özellikle polenin üretimini artırarak ilçeyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Teorik ve uygulamalı verilen eğitimde çiftçilerimize üretime yönelik bilgiler verildi. Ayrıca eğitimde arıcılık malzemeleri, bal arısı ırkları, koloni bakımları mevsimsel çalışmalar, bal üretimi, hasadı ve arı hastalıkları gibi konularda kursiyerleri bilgilendirdik."

Kursiyerlere 72 saatlik eğitimin sonunda sertifika verildi.