Son Dakika Haberleri: Şirvan'da Ev Yangını

Şirvan'da Ev Yangını

23 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Küfre Mahallesi'nde Selahattin Arat'a ait evde sobadan dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Mahsur kalan Arat, çevredeki vatandaşların da yardımıyla evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen Arat, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:56 Kaynak: AA

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