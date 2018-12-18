Şirvan'da Kapanan Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
2 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu yeniden açıldı.
Siirt
'in Şirvan
ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu yeniden açıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat yaptığı açıklamada, Elmadalı köyü ile Suluyazı mezrası arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik yolda heyelan meydana geldiğini belirtti.
Bu nedenle yolun bir süre ulaşıma kapandığını ifade eden Canpolat, "Ekiplerimiz 4 iş makinesiyle yolu açtı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:55 Kaynak: AA
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