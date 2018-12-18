Son Dakika Haberleri: Şirvan'da Kapanan Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Şirvan'da Kapanan Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

2 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu yeniden açıldı.

Şirvan'da Kapanan Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu yeniden açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat yaptığı açıklamada, Elmadalı köyü ile Suluyazı mezrası arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik yolda heyelan meydana geldiğini belirtti.

Bu nedenle yolun bir süre ulaşıma kapandığını ifade eden Canpolat, "Ekiplerimiz 4 iş makinesiyle yolu açtı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:55 Kaynak: AA

Siirt, Şirvan, Güncel
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