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Şirvan'da kar kalınlığı 20 santimi buldu, kaymakam bin 575 rakamlı bölgeden sürücüleri uyardı - Son Dakika

Şirvan'da kar kalınlığı 20 santimi buldu, kaymakam bin 575 rakamlı bölgeden sürücüleri uyardı

21.12.2021 11:16

Şirvan'da kar kalınlığı 20 santimi buldu, kaymakam bin 575 rakamlı bölgeden sürücüleri uyardı Siirt'in Şirvan ilçesinde 20 santimi bulan kar yağışı nedeniyle Şirvan ilçe Kaymakamı Recep Hasar, sürücüleri uyardı.

Şirvan'da kar kalınlığı 20 santimi buldu, kaymakam bin 575 rakamlı bölgeden sürücüleri uyardı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde 20 santimi bulan kar yağışı nedeniyle Şirvan ilçe Kaymakamı Recep Hasar, sürücüleri uyardı.

Şirvan ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. İhbarlar üzerine Kaymakam Recep Hasar, karla mücadele ekiplerini olay yerine sevk etti. Hasar, sürücülerin zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz bulundurmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

İlçeye bağlı bin 575 rakımlı Nallıkaya köyünde olduklarını ifade eden Hasar, bulunulan noktanın Karayolları 94. Şube Şefliğinin bulunduğu mevki olduğunu belirtti. Hasar, "Hepimizin beklediği kar yağışı başladı. Yaklaşık 15-20 santim civarında bir kar kalınlığı mevcut. Rahmet yağmaya devam ediyor. Gerek Karayolları ekiplerimiz gerek Özel İdare ekiplerimiz şuan görevlerinin başındalar. Yol açma çalışmaları büyük bir hızla devam etmekte. Tüm ekiplerimiz işlerinin başında. Bizim vatandaşlarımızdan istirhamımız mümkün mertebe bu bölgede bulunan vatandaşlarımızın karayolunu kullanacakları zaman kesinlikle kışlık lastikle karayoluna çıkmaları, zincir, çekme halatı ve takozlarının bulundurmalarını rica ediyoruz. Çok acil bir ihtiyaçları bulunmuyorsa gece vakti karayolunu kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Devletimiz görevinin başında, tüm ekiplerimiz yol açma çalışmalarına devam ediyor. Şuan itibariyle herhangi bir kapalı yolumuz bulunmamaktadır" dedi.

Şirvan'da kar kalınlığı 20 santimi buldu, kaymakam bin 575 rakamlı bölgeden sürücüleri uyardı
Şirvan'da kar kalınlığı 20 santimi buldu, kaymakam bin 575 rakamlı bölgeden sürücüleri uyardı
Şirvan'da kar kalınlığı 20 santimi buldu, kaymakam bin 575 rakamlı bölgeden sürücüleri uyardı
Şirvan'da kar kalınlığı 20 santimi buldu, kaymakam bin 575 rakamlı bölgeden sürücüleri uyardı
Şirvan'da kar kalınlığı 20 santimi buldu, kaymakam bin 575 rakamlı bölgeden sürücüleri uyardı

Hisarcık, Şirvan, Siirt, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şirvan'da kar kalınlığı 20 santimi buldu, kaymakam bin 575 rakamlı bölgeden sürücüleri uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şirvan'da kar kalınlığı 20 santimi buldu, kaymakam bin 575 rakamlı bölgeden sürücüleri uyardı - Son Dakika
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