Şirvan'da önemli projeler hayata geçirildi - Son Dakika

Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, ilçede eğitim başta olmak üzere birçok alanda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirtti.

Hasar, geçen yıl eğitim çalışmaları kapsamında okullara donatım, tablet ve kaynak kitap dağıtımı, EBA destek merkezleri, gençlere yönelik sosyal ve sportif projelerin hayata geçirdiklerini söyledi.

2021'in, geçen yıldan kalan projelerin tamamlanacağı ve yeni çalışmaların ekleneceği bir hizmet yılı olacağını dile getiren Hasar, şunları kaydetti:

"2021'de yeni bir hükümet binasının yapılmasıyla başlayacağız. Ekonomik ömrü tamamlanan Atatürk İlkokulunun yerine 16 derslik modern bir yapılacak. Eğitime destek kapsamında öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişmelerini sağlamak için EBA Destek Merkezleri kuruldu. İlkokulda 550 öğrenci 70 öğretmene ve orta düzeyli 200 öğrenciye kaynak ve deneme setleri desteğinde bulunduk. 185 öğrencimize tabet dağıtıldı, önümüzdeki günlerde bu desteği sürdüreceğiz. İhale süreci tamamlanan modern bir kütüphane yapımına başlıyoruz. Ayrıca okul kütüphanelerine kitap ve mobilya desteği, okullara mantolama çevre düzenlemesi, bilgisayar ve donatım malzemeleri desteği sağlandı. Gençlere yönelik de önemli çalışmalar planladık. Gençlerin enerjilerini sosyal ve sportif alanlara yoğunlaştırmak için ilçe ve bazı köylere 6 semt sahasını yapımına başlıyoruz. Tarihi ve kültürel bir geçmişi olan Şirvan artık çok daha huzurlu bir ilçe haline geldi. Doğaseverlerin dikkatini ilçedeki doğal alanlarını yoğunlaştırmak için foto safari çalışması yapmayı planlıyoruz. Geçen yıl ilçede önemli çalışmalar gerçekleştirdik, inşallah 2021 yılı daha dolu ve yarım kalan projelerin tamamlanacağı bir yıl olacak. Bu konuda desteğini esirgemeyen Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ediyorum."