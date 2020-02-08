Şirvan ilçesinde 50, Pervari'de 44 ve Eruh'ta 10 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Şirvan ilçesinde 50, Pervari'de 44 ve Eruh'ta 10 köy yolu ulaşıma kapandı
7 saat önce
Siirt Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan ilçesinde 50, Pervari'de 44 ve Eruh'ta 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:11 Kaynak: AA
Siirt Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan ilçesinde 50, Pervari'de 44 ve Eruh'ta 10 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.
Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma yürüttüğünü aktaran Canpolat, "Acil durumlar için ekipler hazır bekletiliyor. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerimiz tüm bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.
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