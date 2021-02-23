Şirvan Kaymakamı Hasar köyleri ziyaret etti - Son Dakika

Şirvan Kaymakamı Hasar köyleri ziyaret etti

Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Kaymakam Hasar, Ormanbağı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, onların sorunları dinledi. Ormanbağı Şehit Hayrettin Dindar İlk ve Ortaokullarında sınıfları gezerek öğretmenleri dinleyen Hasar, öğrencilerle sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Hasar, köyün sorunlarını dinledi, çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Hasar daha sonra Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karaca köyüne geçen Hasar, köy okulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Hasar'ın köy ziyaretine Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, Şirvan Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Fazlı Okur, Şirvan Emniyet Amiri Umut Yazgan ve diğer yetkililer de katıldı.

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