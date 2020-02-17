Şirvan ve Tillo'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şirvan ve Tillo'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Şirvan ve Tillo'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Siirt'in Şirvan ve Tillo ilçelerinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Siirt'in Şirvan ve Tillo ilçelerinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı Şirvan ilçesinin Nallıkaya ve Kesmetaş köylerinde evlerin damında buz sarkıtları oluştu.

Tillo ilçesinde ise kar yağışı sonrası oluşan sis Kaletül Üstad Tepesi ve Botan Çayı'nda güzel manzara oluşturdu.

Bazı yerlerde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Şirvan ve Tillo'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Şirvan, Siirt, Tillo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasada para bulamayan hırsızlar, fıstık ve çikolata çaldı
Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu Van, 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 01:57:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şirvan ve Tillo'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]