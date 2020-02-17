Şirvan ve Tillo'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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Şirvan ve Tillo'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
6 saat önce
Siirt'in Şirvan ve Tillo ilçelerinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:39 Kaynak: AA
Siirt'in Şirvan ve Tillo ilçelerinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı Şirvan ilçesinin Nallıkaya ve Kesmetaş köylerinde evlerin damında buz sarkıtları oluştu.
Tillo ilçesinde ise kar yağışı sonrası oluşan sis Kaletül Üstad Tepesi ve Botan Çayı'nda güzel manzara oluşturdu.
Bazı yerlerde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.
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