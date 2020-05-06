Sırvistan ve Hırvatistan'da maçların başlangıç tarihi resmen açıklandı - Son Dakika
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Sırvistan ve Hırvatistan'da maçların başlangıç tarihi resmen açıklandı

6 saat önce

Balkan ülkeleri Sırbistan ile Hırvatistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen futbol maçları, mayıs ayı sonunda yeniden başlayacak.

Sırvistan ve Hırvatistan'da maçların başlangıç tarihi resmen açıklandı, System.String[]

Balkan ülkeleri Sırbistan ile Hırvatistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen futbol maçları, mayıs ayı sonunda yeniden başlayacak.


Sırbistan Futbol Federasyonu Acil Durum Kurulu, bugün düzenlediği toplantıda, 1. Futbol Ligi (Superliga) ve Sırbistan Kupası maçlarının 30 Mayıs'tan itibaren yeniden oynanmasına karar verdi.


Futbol kulüpleri ile yapılan istişareler neticesinde, bu sezon play-off ve play-out maçlarının oynanmayacağı ve ligin kalan dört maçın ardından tamamlanacağı bildirildi.


Öte yandan, Hırvatistan'da da futbol maçları mayıs ayı sonundan itibaren yeniden oynanabilecek.


Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan Kupası yarı final karşılaşmalarının 30-31 Mayıs'ta oynanacağı bildirilirken, 1. Futbol Ligi'nin ise 6 Haziran'da başlayacağı kaydedildi.


Açıklamada, tüm müsabakaların seyircisiz oynanmasının kararlaştırıldığı bildirilirken, 2. ve 3. liglerde ise sezonun devam etmeyeceği ifade edildi.



Sırbistan Karadağ, Hırvatistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 04:48 

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