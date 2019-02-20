Sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz Çevresinde Etkili Oldu - İstanbul

- Etkili olan sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresi İSTANBUL - İstanbul'da sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etkili oldu.

- Etkili olan sis

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresi İSTANBUL - İstanbul'da sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etkili oldu.

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