Sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz Çevresinde Etkili Oldu - İstanbul
5 dakika önce
- Etkili olan sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresi İSTANBUL - İstanbul'da sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etkili oldu.
- Etkili olan sis
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresi İSTANBUL - İstanbul'da sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etkili oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:50 Kaynak: AA
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