Son Dakika Haberleri: Sis Altında İstanbul Manzarası

Sis Altında İstanbul Manzarası

6 dakika önce

Sis altında kalan İstanbul'un muhteşem manzarası hayran bıraktı.

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Sis altında kalan İstanbul'un muhteşem manzarası hayran bıraktı. Griye bürünen deniz ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nin sisler altındaki kartpostallık manzarası havadan görüntülendi.

Sabah saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, şehrin bir kısmını kapladı. Sisler altında kalan İstanbul'da seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir kısmı yoğun sis nedeniyle flu bir görünüm kazandı. Bulutlar nedeniyle gri renge bürünen denize yansıyan güneş ışıkları,ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Şehrin bir çok yerinde etkili olan yoğun sis,dev gökdelenlerinde bir kısmını kapladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Sabah, Sisler, İstanbul, Güncel
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