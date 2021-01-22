Sis altında kalan Selimiye Camisi gözden kayboldu - Son Dakika

Polis kentte ekipleri görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi nedeniyle trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.

Kentin daha çok yüksek kesimlerinde etkisini gösteren sise bağlı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zorlandı.

Edirne 'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

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