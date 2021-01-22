Sis altında kalan Selimiye Camisi gözden kayboldu - Son Dakika

Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Kentin daha çok yüksek kesimlerinde etkisini gösteren sise bağlı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zorlandı.
Polis kentte ekipleri görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi nedeniyle trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.
Sis nedeniyle Selimiye Camisi gözden kayboldu.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ettiklerini belirtti.
Kaynak: AA
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