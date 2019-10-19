Sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
24 dakika önce
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı'nı adeta örten sis, havadan drone ile görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilerken, İstanbul Boğazı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde mest eden görüntüler oluşturan yoğun sis, havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL
İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nde görev değişimi! Mahmut Baş görevden alındı İBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu tepki gösterdi: İtiraz edeceğiz İstanbul'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli ifadesiyle kan dondurdu: İkinci eş olarak istedim Şarkıcı Hadise, İstanbul'u terk eden annesini ikna edemedi