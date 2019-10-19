Sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
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İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı'nı adeta örten sis, havadan drone ile görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilerken, İstanbul Boğazı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde mest eden görüntüler oluşturan yoğun sis, havadan drone ile görüntülendi.
(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
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