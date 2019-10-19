Son Dakika Haberleri: Sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

Sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

2 saat önce

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı'nı adeta örten sis, havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilerken, İstanbul Boğazı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde mest eden görüntüler oluşturan yoğun sis, havadan drone ile görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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