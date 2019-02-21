Sis Altındaki İstanbul Boğazı'nın Havadan Büyüleyici Görüntüleri

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHAİstanbul Boğazı'na çöken sis havadan doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA



İstanbul Boğazı'na çöken sis havadan doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Boğaz'ın gerdanlıkları 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü sis altında kayboldu. Boğaz çevresindeki evler de beyaz örtüyle görünmez oldu.



Görüntü Dökümü:



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-Boğaz'a çöken sis



-Köprülerden görüntü



-Trafikten görüntü



-Çevreden detaylar

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