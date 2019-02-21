Son Dakika Haberleri: Sis Altındaki İstanbul Boğazı'nın Havadan Büyüleyici Görüntüleri

Sis Altındaki İstanbul Boğazı'nın Havadan Büyüleyici Görüntüleri

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHAİstanbul Boğazı'na çöken sis havadan doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Sis Altındaki İstanbul Boğazı'nın Havadan Büyüleyici Görüntüleri, System.String[]
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA

İstanbul Boğazı'na çöken sis havadan doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Boğaz'ın gerdanlıkları 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü sis altında kayboldu. Boğaz çevresindeki evler de beyaz örtüyle görünmez oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:18 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel
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