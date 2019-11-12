Son Dakika Haberleri: Sis altındaki İstanbul havadan görüntülendi
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Sis altındaki İstanbul havadan görüntülendi

6 saat önce

İstanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan ve etkisini öğle saatlerine kadar gösteren sis havadan görüntülendi.

Sis altındaki İstanbul havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan ve etkisini öğle saatlerine kadar gösteren sis havadan görüntülendi.


İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Etkili olan sis nedeni ile bazı bölgelerde zaman zaman görüş mesafelerinin düştüğü görüldü. Öğle saatlerine kadar şehrin üzerinde etkili olan sis havadan görüntülendi. Sisin altında kalan Çamlıca Camisi ve kuleler ise havadan görüntülendi. Sisin binaların çatılarına kadar inmesiyle oluşan manzara görenleri kendine hayran bıraktı. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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