Sis altındaki İstanbul havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah erken saatlerde ekili olan etkisini öğle saatlerine kadar gösteren sis havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Etkili olan sis nedeni ile bazı bölgelerde zaman zaman görüş mesafelerinin düştüğü görüldü. Öğle saatlerine kadar şehrin üzerinde etkili olan sis havadan görüntülendi. Sisin altında kalan Çamlıca Cami ve kuleler ise havadan görüntülendi. Sisin binaların çatılarına kadar inmesiyle oluşan manzara görenleri kendine hayran bıraktı.