Sis altındaki Kocaeli'de kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Sis altındaki Kocaeli'de kartpostallık görüntüler
26.10.2020 10:24
Sis altındaki Kocaeli'de kartpostallık görüntüler Kocaeli'de etkili olan sisin altında kalan Osman Gazi Köprüsü, İzmit Körfezi'ndeki gemiler ve güneşin doğuşu mest etti.
Sis altındaki Kocaeli'de kartpostallık görüntüler
KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan sisin altında kalan Osman Gazi Köprüsü, İzmit Körfezi'ndeki gemiler ve güneşin doğuşu mest etti. Sis altındaki Kocaeli'nin güzellikleri havadan görüntülendi.
Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis doyumsuz manzaralar ortaya çıkarttı. Sabah saatlerinde İzmit Körfezi'ni kaplayan sisin altında kalan Osman Gazi Köprüsü, İzmit Körfezi'ndeki gemiler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis altında kalan Kocaeli'nin güzellikleri havadan görüntülendi. Güneşin sis üzerindeki doğuşu ise mest etti.
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