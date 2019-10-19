Son Dakika Haberleri: Sis altındaki Yavuz Sultan Selim köprüsü havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Sis altındaki Yavuz Sultan Selim köprüsü havadan görüntülendi

Sis altındaki Yavuz Sultan Selim köprüsü havadan görüntülendi

1 saat önce

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Sis altındaki Yavuz Sultan Selim köprüsü havadan görüntülendi, System.String[]

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. İstanbul'u üstüne çöken sis doyumsuz manzaralar da oluşturdu. İstanbul'un boğaz köprüleri sis altında kaldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü  ve Yavuz Sultan Selim köprüsü havadan da fotoğraflandı


Yavuz Sultan Selim, İstanbul, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:28 Kaynak: DHA
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