Sis altındaki yavuz sultan selim köprüsü havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sis altındaki yavuz sultan selim köprüsü havadan görüntülendi - Son Dakika

Sis altındaki yavuz sultan selim köprüsü havadan görüntülendi

6 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde büyüleyici görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde büyüleyici görüntüler oluşturdu. Sis altındaki köprü havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı. Ulaşımı olumsuz yönde etkileyen sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise büyüleyici görüntüler oluşturdu. Sis altındaki köprü havadan görüntülendi.

Sis altındaki yavuz sultan selim köprüsü havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı, İstanbul, Sabah, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
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