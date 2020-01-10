Sis altındaki yavuz sultan selim köprüsü havadan görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde büyüleyici görüntüler oluşturdu. Sis altındaki köprü havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı. Ulaşımı olumsuz yönde etkileyen sis Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise büyüleyici görüntüler oluşturdu. Sis altındaki köprü havadan görüntülendi.