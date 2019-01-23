Sis Bilecik'i Etkisi Altına Aldı
50 dakika önce
Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.
Bilecik
'te sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.
Bilecik'te son 3 günlerde sabahın ilk ışıklarında etkili olan sis ile birlikte yer yer görüş mesafesini 10 metreye kadar düştü. Sürücüler özellikle sabah saatlerinde bu durum sonrasında zor durumlar yaşarken, yetkililer sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:37 Kaynak: İHA
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