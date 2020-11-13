Düzce'de etkili olan sis, güzel manzara oluşturdu.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis sonucu kentte etkileyici manzara ortaya çıktı.
Düzce Ovası'nın kuş bakışı izlendiği en güzel noktalardan Gölyaka ilçesine bağlı Toptepe ve Kalıcı Deprem Konutları bölgesi Güzelbahçe mevkisinde sis bulutları büyüledi.
Kentin üzerini kaplayarak dağların eteklerine tırmanan sis bulutları ile yeşilin ahengini vatandaşlar cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sis bulutları arasındaki Düzce'nin görüntüsü hayranlık uyandırdı - DÜZCE - Son Dakika