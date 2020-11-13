Sis bulutları arasındaki Düzce'nin görüntüsü hayranlık uyandırdı - DÜZCE - Son Dakika

Sis bulutları arasındaki Düzce'nin görüntüsü hayranlık uyandırdı - DÜZCE

13.11.2020 14:41

Düzce'de etkili olan sis, güzel manzara oluşturdu.

Düzce'de etkili olan sis, güzel manzara oluşturdu.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis sonucu kentte etkileyici manzara ortaya çıktı.

Düzce Ovası'nın kuş bakışı izlendiği en güzel noktalardan Gölyaka ilçesine bağlı Toptepe ve Kalıcı Deprem Konutları bölgesi Güzelbahçe mevkisinde sis bulutları büyüledi.

Kentin üzerini kaplayarak dağların eteklerine tırmanan sis bulutları ile yeşilin ahengini vatandaşlar cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Sis bulutları arasındaki Düzce'nin görüntüsü hayranlık uyandırdı - DÜZCE
Sis bulutları arasındaki Düzce'nin görüntüsü hayranlık uyandırdı - DÜZCE
Sis bulutları arasındaki Düzce'nin görüntüsü hayranlık uyandırdı - DÜZCE
Sis bulutları arasındaki Düzce'nin görüntüsü hayranlık uyandırdı - DÜZCE

Güzelbahçe, Gölyaka, Deprem, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sis bulutları arasındaki Düzce'nin görüntüsü hayranlık uyandırdı - DÜZCE - Son Dakika


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