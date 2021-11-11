Sis bulutlarının mest eden dansı - Son Dakika

Sis bulutlarının mest eden dansı

KOCAELİ Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun sis, seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sundu.

Kocaeli'de yaklaşık 1 hafta etkisini gösteren sis, sabah ve akşam saatlerinde de devam etti. Gökyüzünü kaplayan bulutların oluşturduğu eşsiz manzara da görenleri kendine hayran bıraktı. Sis bulutları zirvelerde görsel şölen sunarken, bulutların mest eden görüntüsü ise havadan drone ile görüntülendi.