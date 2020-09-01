Sis bulutunun kapladığı Selimiye eşsiz güzellikler sundu - Son Dakika

Edirne'de üzerinden geçen sis bulutunun Selimiye Camii'ni kaplaması güzel görüntü oluşturdu.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde sis bulutu geçişleri oldu.

Görüş mesafesini etkilemeyen yüksek kesimlerde etkili olan sis Türk - İslam eserlerinin gözdesi Selimiye Camii'ni kapladı.

Sis altında kalan, Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camii, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Minareleri, kubbesi siste kaybolan cami, görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.

Yüksel sıcaklıkların son günlerde bunaltıcı bir havaya neden olduğu Edirne'de bugün de sıcaklıkların 37 dereceye çıkması bekleniyor.