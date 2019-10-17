Son Dakika Haberleri: Sis çöken Bolu Dağında kartpostallık görüntüler oluştu
Son Dakika Güncel Sis çöken Bolu Dağında kartpostallık görüntüler oluştu

Sis çöken Bolu Dağında kartpostallık görüntüler oluştu

23 dakika önce

Bolu Dağı'nın tepelerinde adeta sisten bir denizi andıran bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sis çöken Bolu Dağında kartpostallık görüntüler oluştu, System.String[]

Bolu Dağı'nın tepelerinde adeta sisten bir denizi andıran bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Bölgede etkisini arttıran soğukların ardından, Bolu Dağını kaplayan sis bulutu ile oluşan görüntüler görenleri kendine hayran bıraktı. Düzce Ovası'nın üzerine çöken sis değişik görüntüler oluştururken, Bolu Dağı'nın karanlıkdere mevki'inde sabah saatlerinde çekilen görüntüler adeta bir şölen sundu. D-100 karayolu geçişini kullanan sürücüler, bu görsel şöleni yol kenarında durarak fotoğrafladı. Fotoğraflar adeta kartpostallara konu olacak manzaralara sahne oldu. - DÜZCE

Düzce, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
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