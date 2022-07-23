Şalpazarı ilçesinde 'bulutlara komşu' olarak nitelendirilen 2180 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda 201'inci Sis Dağı Kültür Şenliği düzenlendi. Kadınlar, Ağasar adı verilen rengarenk yöresel kıyafetlerle horon oynadı. Aynı zamanda sanatçıların konserleri de yoğun ilgi gördü. Şenliğe, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı. Güneş'e, hemşerileri büyük ilgi gösterdi. Alanı dolduranlar, kazanda yöresel yemeklerin pişirilmesine eline aldığı odun kaşıkla eşlik eden Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

Toros Dağları, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sis Dağı'nda 2 asırlık yayla şenliğine yoğun ilgi - Son Dakika

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