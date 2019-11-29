Son Dakika Haberleri: Sis Dağı Yaylasında yıkımlar tekrar başladı
Son Dakika 3. Sayfa Sis Dağı Yaylasında yıkımlar tekrar başladı - Son Dakika

Sis Dağı Yaylasında yıkımlar tekrar başladı

7 saat önce

Trabzon ve Giresun illerinin ortak yaylası olan Sis Dağı'nda bu sabah saatlerinde tekrar başlayan yıkımlar devam ediyor.

Sis Dağı Yaylasında yıkımlar tekrar başladı, System.String[]

Trabzon ve Giresun illerinin ortak yaylası olan Sis Dağı'nda bu sabah saatlerinde tekrar başlayan yıkımlar devam ediyor.


1 hafta önce tebligat gönderilen evlerin boşaltılması istendi. Yıkım kararı alınan evlere verilen süre dolunca bu sabah itibarıyla Sis Dağı Yaylası'nda yıkım işlemleri tekrar başladı. İlk etapta Hanyanı mevkii ve eski Oba'da 8 evin yıkıldığı yaylada toplamda 68 evin sahiplerine tebligat gönderileceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı yaylada yıkımların akşam saatlerine kadar süreceği ve 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası'nda yıkım çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - TRABZON

Giresun, Trabzon, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
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