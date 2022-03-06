Sis denizinde yüzen Trabzon yaylaları seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor - Son Dakika
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Sis denizinde yüzen Trabzon yaylaları seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor

06.03.2022 12:18

Sis denizinde yüzen Trabzon yaylaları seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor Trabzon'da oluşan sis denizleri yüksek yaylalardan seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Sis denizinde yüzen Trabzon yaylaları seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor

TRABZON - Trabzon'da oluşan sis denizleri yüksek yaylalardan seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Doğası, havası ve suyu ile ilgi gören Trabzon'daki yaylalar kış aylarında yağan kar sonrası beyaz gelinliği ile ziyaretçilerini mest etti. Zaman zaman sis bulutlarının içerisinden geçerek ulaşılabilen yaylalar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Şehir merkezine yakınlığı dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilk adreslerinden biri olan bin 600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, doğa yürüyüşü, safari ve fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerini özellikle sis denizi ile büyüleyen Hıdırnebi Yaylası, her bölümde farklı görüntüler oluşturuyor. Hıdırnebi'nin eteklerini çöken sis, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatırken, vadi boyunca zirveye doğru ilerleyen sis ziyaretçilerine kendilerini bulutların üzerinde hissediyor.

Sis denizinde yüzen Trabzon yaylaları seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor
Sis denizinde yüzen Trabzon yaylaları seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor
Sis denizinde yüzen Trabzon yaylaları seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor

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Trabzon, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sis denizinde yüzen Trabzon yaylaları seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor - Son Dakika


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