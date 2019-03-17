Son Dakika Haberleri: Sis Etkili Oldu

Sis Etkili Oldu

1 saat önce

Adana'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

İl merkezinde nem ve düşük hava sıcaklığının yaşandığı kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kentte sürücüler araçlarını daha dikkatli ve yavaş kullanırken bazı şoförler araçlarının sis farlarını, bazıları ise dörtlü sinyallerini yakarak ilerledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:56 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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