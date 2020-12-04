Sis etkili oluyor - Son Dakika

Sis etkili oluyor

04.12.2020 10:03

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de sabahın erken saatlerinde başlayan görüş mesafesini düşürdü.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de sabahın erken saatlerinde başlayan görüş mesafesini düşürdü.

Dakarya'da sis nedeniyle ulaşımda sorun yaşanmazken, kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 10 derecenin altında seyrettiği kentte sis etkisini sürdürüyor.

İzmit Körfezi'nde sis etkili oldu

Hava sıcaklığının 10,8 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinde İzmit Körfezi ve kıyı kesimlerinde sis etkili oldu.

Körfezin üzerini beyaz bir örtü gibi kaplayan sis tabakası, adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Doyumsuz bir manzara sunan bu doğa olayı, kentin yüksek kesimlerinden rahatlıkla görülebildi.

D-100 Karayolu'nun İzmit Körfezi'ne yakın kesimlerinde sis etkili oldu.

Düzce

Düzce kent merkezinde de sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Özellikle ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerleyebildi.

Geceden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde etkili olan sisnedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sis nedeniyle araçlar trafikte seyretmekte güçlük yaşarken, bazı sürücüler araçlarının flaşörlerini yakarak seyretti.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

-Bolu

Bolu kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Özellikle, karaçayır, Aktaş, Sümer, Semerkant mahalleleri ile D-100 kara yolunun Kalıcı Konutlar ve Dağkent mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zaman zaman zorluk yaşadı.

D-100 kara yolunun Elmalık kesiminde de sis etkisini gösteriyor.

Sis etkili oluyor
Sis etkili oluyor
Sis etkili oluyor
Sis etkili oluyor

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sis etkili oluyor - Son Dakika


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