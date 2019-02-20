Sis Etkili Oluyor
1 saat önce
- Nakkaştepe Millet Bahçesinden görüntüler İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde bastıran sis, sabah saatlerinde de etkisini arttırdı.
- Nakkaştepe Millet Bahçesinden görüntüler İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde bastıran sis, sabah saatlerinde de etkisini arttırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:11 Kaynak: AA
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