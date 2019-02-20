Son Dakika Haberleri: Sis Etkili Oluyor

Sis Etkili Oluyor

1 saat önce

- Sisten detaylar görüntüler İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde bastıran sis, sabah saatlerinde de etkisini arttırdı.

- Sisten detaylar görüntüler İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde bastıran sis, sabah saatlerinde de etkisini arttırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Sabah, İstanbul, Güncel
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