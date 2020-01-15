Sis etkili oluyor - Son Dakika
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Sis etkili oluyor

7 saat önce

Bolu'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bolu'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece olduğu Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı.

Görüş mesafesinin 20 metreye indiği sis nedeniyle D-100 kara yolunun Dağkent, Paşaköy, Sağlık, Kültür, Karamanlı ve Kuruçay mevkilerinde sürücüler güçlükle ilerledi.

Kentte görev yapan trafik ekipleri sürücülerden, sise karşı dikkatli olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını istedi.

Sis etkili oluyor

Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:43 Kaynak: AA
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