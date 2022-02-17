Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Edirne'de sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Yoğun sis, kentin yüksek kesimleriyle Tunca ve Meriç nehirleri çevresinde etkisini gösterdi.
Yer yer görüş mesafesini düşüren sis ulaşımda aksaklığa neden olmadı.
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, sis bulutu altında gözden kayboldu.
Tunca ve Meriç köprüleri sisle kaplanırken, ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceğini bildirdi.
Kaynak: AA
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