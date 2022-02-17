Üye Girişi
Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu

17.02.2022 10:04

Edirne'de sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Edirne'de sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Yoğun sis, kentin yüksek kesimleriyle Tunca ve Meriç nehirleri çevresinde etkisini gösterdi.

Yer yer görüş mesafesini düşüren sis ulaşımda aksaklığa neden olmadı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, sis bulutu altında gözden kayboldu.

Tunca ve Meriç köprüleri sisle kaplanırken, ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu
Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu
Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu
Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu
Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu
Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu
Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu
Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu

YORUMLAR
500

Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:55 Üzerindeki bomba düzeneği sahte çıktı! Mezarlıkta intihara kalkışan genç kendisini ve jandarmayı vurdu
09:51 Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari doktorundan gelen mesajı ifşa etti
09:49 Herkes gol sandı! Hakan'ın şutu direkten döndü
09:47 Eski Özel Kuvvetler mensubu, Hablemitoğlu suikastında itirafçı oldu: Cinayet emrini rütbeli biri verdi, tetikçiyi ben götürdüm
09:38 CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar
09:37 3. Dünya Savaşı kapıda: Herkes Rusya'dan bekliyordu, ilk ateşi Ukrayna açtı!
09:30 Motosikletle giderken yoldaki kıza bakan gence, babasının tepkisi izleyenleri güldürdü
09:29 Ayhan Bilgen'in partisinde AK Parti, HDP ve ANAP'lı isimler kurucu olacak!
09:22 Dans ederken dengesini kaybeden genç kız, düştüğü yer yüzünden sokağa rezil oldu
14:41 4 aylık bebeğin kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Anne tutuklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 10:11:19. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de sis güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement