Son Dakika Haberleri: Sis içerisinde İstanbul masalı
Son Dakika Genel Sis içerisinde İstanbul masalı

Sis içerisinde İstanbul masalı

51 dakika önce

- Sis içerisinde İstanbul masalıİSTANBUL - İstanbul'da dün etkili olan sis, ardında masalsı kareler bıraktı.

- Sis içerisinde İstanbul masalı

İSTANBUL - İstanbul'da dün etkili olan sis, ardında masalsı kareler bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Levent de bulunan gökdelenler ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü sis içinde eşsiz görüntüler oluşturdu.

Dün İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis vapur seferlerin iptal olmasına neden olurken ardından kartpostallık görüntüler bıraktı. Gün doğumuyla birlikte etkisini kaybetmeye başlayan sis öğlen saatlerine kadar şehir merkezinde etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havadan çekilen görüntülerde köprü yer yer sisin içinde kaybolduğu gözüküyor. Köprünün bazı zamanlar sadece ayaklarının uç kısmı gözüküyor. Levent tarafında kayıt edilen görüntüler de ise gökdelenlerin arasından süzülen sis kartpostallık manzaralar oluşturdu. Gökdelenlerin bir sadece yüksek kısımlarının gözükmesi masalsı görüntüler oluşturdu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yoğun sis nedeniyle büyük bir kısmı tamamen kayboldu. Köprüde ilerleyen araçlar yer yer zor anlar yaşadı.

Sis içerisinde İstanbul masalı

İstanbul, Selim, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT World Forum, küreselleşme temasıyla İstanbul'da başlıyor
Otobüste gizlice 14 yaşındaki kızın fotoğrafını çekti! Küstah savunma yaptı: Taciz mi oluyor? Mesut ile Seray'ın öpüşme sahnesi Arka Sokaklar'a damga vurdu Metro İstanbul, 2 hatta yaşanan arızayla ilgili açıklama yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 09:52:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sis içerisinde İstanbul masalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]